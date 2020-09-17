بولندا تطالب باعتقال مراقبي طيران روس عملوا خلال حادث تحطم طائرة رئيسها عام 2010

طالب المحققون في مكتب المدعي البولندي القضاء في وارسو، بإصدار مذكرات توقيف بحق مراقبي الطيران الروس المناوبين أثناء حادث تحطم طائرة الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي ووفده سنة 2010.

وطالب المحققون "بتوقيف ثلاثة من مراقبي الطيران، الذين كانوا في الخدمة في مطار سمولينسك غربي روسيا، يوم تحطم طائرة الحكومة البولندية Tu-154M في أبريل عام 2010".

وأعلنت السكرتيرة الصحفية لمكتب المدعي العام إيفا بياليك، أن "الطلب قدم إلى المحكمة في إطار التحقيقات بالحادث".

وقالت: "التهم الموجهة لمراقبي الحركة الجوية تتعلق بالتسبب عمدا في تحطم الطائرة، أدى إلى مقتل عدد كبير من الأشخاص".

وأشارت وكالة الأنباء البولندية إلى أن "الطلب المقدم إلى المحكمة هو الخطوة الأولى نحو إصدار أمر اعتقال دولي".

وأضافت: "في حال أصدرت المحكمة أمرا بالاعتقال، فإن هذا سيمكن المحققين من اتخاذ خطوات عملية لاحتجاز مراقبي الطيران الروس".

يذكر أن الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي وزوجته وعددا من ضباط الجيش لقوا مصرعهم جراء تحطم طائرة كانت تقلهم بالقرب من سمولينسك غربي روسيا، وسط أحوال جوية سيئة.

وأشارت التحقيقات حينها، إلى أن السلطات الروسية اقترحت على طاقم الطائرة الهبوط في موسكو أو عاصمة بيلاروس مينسك بسبب كثافة الضباب، لكن قبطان الطائرة رفض الاقتراح وحاول مرارا الهبوط قرب سمولينسك، حتى اصطدمت الطائرة بأشجار عالية قرب المطار وتحطمت.

المصدر: "تاس"