بيلاروس.. لجنة التحقيقات تتهم معارضة بارزة بالتحريض على تقويض الأمن القومي

أعلنت لجنة التحقيق البيلاروسية اليوم الأربعاء، عن توجيه تهمة التحريض على زعزعة الأمن القومي للمعارضة ماريا كوليسنيكوفا.

وتنص التهمة الموجهة لكوليسنيكوفا عضو رئاسة لجنة التنسيق المعارضة البيلاروسية، على أنها أطلقت عبر وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت دعوات تحرض على "ممارسات تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي".

وتواجه المعارضة المعتقلة في هذه القضية عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.

وسبق أن ذكرت لجنة التحقيق أن اعتقال كوليسنيكوفا في السابع من سبتمبر جاء بتهمة "التحريض على الاستيلاء على الحكم".

وأعلنت الحكومة البيلاروسية أن كوليسنيكوفا اعتقلت لدى محاولتها مغادرة البلاد إلى أوكرانيا، لكن مسؤولين معارضين يقولون إنها رفضت مغادرة البلاد ومزّقت جوازها عند الحدود لمنع السلطات من ترحيلها عنوة مع عدد من رفاقها الذين وصلوا إلى أوكرانيا بسلام.

وشهدت بيلاروس في الأسابيع الأخيرة موجة مظاهرات احتجاجية وحملة اعتقالات، على خلفية الإعلان عن تحقيق الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الذي يقود البلاد منذ عام 1994 فوزا ساحقا على منافسيه في الانتخابات في أغسطس، ورفض المعارضة الاعتراف بنتائج التصويت.

المصدر: وكالات