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تغطية خاصة لمراسم توقيع اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض

أخبار العالم

تغطية خاصة لمراسم توقيع اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض
RT
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تبدأ في البيت الأبيض بعد قليل مراسم توقيع إسرائيل معاهدة السلام مع الإمارات، وإعلان السلام مع البحرين برعاية أمريكية.

وسبق توقيع الاتفاقيتين، اجتماعات منفردة عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد.

كما التقى ترامب قبيل بدء مراسم التوقيع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني.

وتوقع مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن ترسل سلطنة عمان ممثلين لحضور مراسم توقيع اتفاقات إسرائيل مع الإمارات والبحرين في البيت الأبيض.

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