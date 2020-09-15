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ترامب يستقبل وزير الخارجية الإماراتي قبل توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل

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ترامب يستقبل وزير الخارجية الإماراتي قبل توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل
Twitter@OFMUAE
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يستقبل وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في البيت الأبيض
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استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، حسبما أفادت وزارة الخارجية الإماراتية.

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وجرى الاجتماع قبل مراسم توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، المزمع إجراؤها في البيت الأبيض، إلى جانب مراسم توقيع إعلان السلام بين تل أبيب والبحرين.

وعلم سابقا بأنه قبل حفل التوقيع الذي سيبدأ في الساعة 12 ظهرا بتوقيت واشنطن، سيعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا ثنائيا في البيت الأبيض، ومن المقرر أيضا عقد اجتماع رباعي مع وزير الخارجية الإماراتي ونظيره البحريني، عبد اللطيف الزياني بعد ذلك بوقت قصير.

المصدر: RT

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