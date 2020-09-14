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روسيا.. اعتراض 3 قاذفات أمريكية فوق البحر الأسود

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روسيا.. اعتراض 3 قاذفات أمريكية فوق البحر الأسود
Sputnik
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اعترضت مقاتلتا "سو-27" و"سو-30" روسيتان ثلاث قاذفات تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الأسود.

وقال مركز إدارة الدفاع الوطني التابع لوزارة الدفاع الروسية: "رصدت قوات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية ثلاثة أهداف جوية تقترب من أجواء روسيا فوق البحر الأسود، قادمة من جهة أوكرانيا".

وللتعرف على الأهداف الجوية تم إرسال مقاتلتي "سو-27" و"سو-30"، تبين لطاقميهما أنها ثلاث قاذفات استراتيجية B-52H أمريكية.

ورافقت المقاتلتان القاذفات الأمريكية، حتى غادرت بعيدا عن أجواء روسيا، وعادتا إلى قاعدتيهما سالمتين.

المصدر: نوفوستي

 

 

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