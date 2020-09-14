"بايت دانس" الصينية ترفض بيع "تيك توك" لـ"مايكروسوفت"

رفضت شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" بيع التطبيق لشركة "مايكروسوفت" الأمريكية كما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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ونشرت "مايكروسوفت" الأحد بيانا بهذا الخصوص قالت فيه: "أبلغتنا بايت دانس اليوم بأنها لن تبيعنا عمليات تيك توك في الولايات المتحدة. واثقون من أن عرضنا كان جيدا لمستخدمي تيك توك ولحماية المصالح الوطنية".

في غضون ذلك أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادرها بأن المرشح الثاني لشراء التطبيق، هي شركة "أوراكل" لبرمجيات المؤسسات، التي كثفت في الأيام الماضية المفاوضات مع "بايت دانس" حول الاستحواذ على "تيك توك".

وسبق أن ذكرت وسائل إعلام أن "بايت دانس" اتخذت القرار بشأن الجهة التي ستبيع لها أعمالها في الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، مشيرة إلى أنها ستعلن عن المشترين في وقت لاحق.

وطالب الرئيس الأمريكي "بايت دانس" ببيع القسم الأمريكي لـ"تيك توك" للشركات المحلية بحلول 15 سبتمبر الجاري، مهددا بحظر التطبيق الشعبي الشهير بسبب شبهات تجسسه لصالح السلطات الصينية.

المصدر: نوفوستي





