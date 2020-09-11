مصادر: الصين تعتبر حجب "تيك توك" في الولايات المتحدة أرحم من بيعه قسرا

أكدت مصادر مطلعة، أن بكين تعارض بيع "بايت دانس" الصينية مالكة "تيك توك" بشكل قسري، وأنه من الأفضل لها حجب التطبيق في الولايات المتحدة.

وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين الصينيين يرون أن البيع القسري سيجعل "بايت دانس" والصين تبدوان في موقف ضعيف في مواجهة الضغط من الولايات المتحدة.

وأكدوا أن "الصين تعتزم استخدام مراجعات أجرتها لقائمة صادرات التكنولوجيا في 28 أغسطس الماضي، لتأجيل أي صفقة توصلت إليها الشركة الصينية، إذا كانت قد توصلت لصفقة بالفعل".

من جهتها، قالت "بايت دانس"، إن "الحكومة الصينية لم تخطرها أبدا بأنه يتعين عليها وقف التطبيق في الولايات المتحدة أو في أي سوق أخرى".

وتجري شركة "بايت دانس" محادثات لبيع أنشطة تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة لمشترين محتملين بينهم "مايكروسوفت" و"أوراكل"، منذ أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي بحظر الخدمة في حال عدم بيعها وأمهل "بايت دانس" حتى منتصف سبتمبر لإتمام الصفقة.

المصدر: "رويترز