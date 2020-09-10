ترامب: لن نؤجل موعد حجب "تيك توك" في الولايات المتحدة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الموعد النهائي المحدد لشركة "ByteDance" الصينية لبيع أصول تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، ثابت ولن يتغير.

وقال ترامب للصحفيين: "إما سيغلق أو سيبيعونه، لن يكون هناك تمديد للموعد النهائي لتيك توك".

وكانت شركة "ByteDance" المالكة للتطبيق، تتطلع إلى اختيار مشتر حتى تتمكن من إبرام صفقة بحلول منتصف سبتمبر والامتثال لأمر ترامب بتصفية أصول "تيك توك".

وأعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم من إمكانية نقل المعلومات المتعلقة بمن يستخدمون المنصة إلى بكين، فيما أكد المشرفون على التطبيق، أنهم "لا يمتثلون لأي طلب لمشاركة بيانات المستخدم مع السلطات الصينية".

وذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق من الشهر الحالي، أن "المشترين المحتملين للتطبيق ناقشوا أربع طرق لهيكلة الاستحواذ على "تيك توك" من الشركة الأم، تشمل شراء عمليات التطبيق في الولايات المتحدة بدون برامج رئيسية".

المصدر: "رويترز"