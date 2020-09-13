لافروف: الاتحاد الأوروبي يحاول ألا "يتخلف" عن الولايات المتحدة في "معاقبة" روسيا

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الاتحاد الأوروبي يضحي بمصالحه الحيوية من أجل تحقيق الرغبات الآنية في مواكبة الولايات المتحدة في سعيها "معاقبة" روسيا.

وقال لافروف في مقابلة تلفزيونية اليوم الأحد: "للأسف، سلك الاتحاد الأوروبي طريق التضحية بمصالحه الجيواقتصادية والاستراتيجية من أجل إرضاء الرغبات الآنية في عدم التخلف عن الولايات المتحدة فيما يسمى بمعاقبة روسيا"، مضيفا: "لقد اعتدنا على ذلك".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا سترد على عقوبات غربية جديدة محتملة، قال الوزير إن موسكو لن تترك مثل هذه الإجراءات دون رد، مشيرا إلى أن "مبدأ المعاملة بالمثل في الشؤون الدولية لم يلغه أحد".

وشدد لافروف كذلك على أن موسكو لا تدعو أبدا دولا أخرى "لتأسيس صداقة ضد آخرين"، موضحا أن لروسيا ثقافة دبلوماسية وسياسية مختلفة تماما لا تقبل ذلك.

تأتي تصريحات لافروف على خلفية تهديدات أوروبية وأمريكية جديدة بفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب التسميم المزعوم للمعارض الروسي أليكسي نافالني.

المصدر: وكالات