 
مباشر

روسيا تورد 50 ألف طن من القمح لكوريا الشمالية كمساعدات إنسانية

أخبار العالم

روسيا تورد 50 ألف طن من القمح لكوريا الشمالية كمساعدات إنسانية
Facebook@RusEmbDPRK
السفارة الروسية في بيونغ يانغ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oq00

وردت روسيا 50 ألف طن من القمح لكوريا الشمالية كمساعدات إنسانية، حسبما أفادت السفارة الروسية لدى بيونغ يانغ، اليوم السبت.

وأوضحت السفارة، عبر صفحتها في "فيسبوك"، أن الدفعة الأخيرة من شحنة القمح (25 ألف طن) التي وصلت إلى ميناء نامبو على البحر الأصفر، سيتم تفريغها إلى 6 شاحنات ستخضع مع طواقمها لحجر صحي لمدة أسبوعين. ثم سيتعرض القمح للتعقيم بالبخار قبل إرساله للمستهلكين، وذلك ضمن إجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت السفارة أن وزارة الخارجية في كوريا الشمالية أشارت لدى اتصالها مع الدبلوماسيين الروس، إلى أهمية توريد القمح الروسي، نظرا لحجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها بسبب موجة أعاصير قوية جدا اجتاحت البلاد أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر الجاري.

وكان روسيا وردت لكوريا الشمالية، في مايو الماضي، 25 ألف طن من القمح كمساعدة إنسانية. وعبر السفير الروسي لدى بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا، حينها  عن أمله في أن تستطيع موسكو إرسال دفعة جديدة من القمح إلى كوريا الشمالية في وقت قريب.

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا