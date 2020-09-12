رويترز: أكثر من 28.3 مليون إصابة و910 آلاف وفاة بكورونا في العالم

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم بلغ أكثر من 28.33 مليون شخص، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 910 آلاف و229 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 6 ملايين و414 ألفا و694 إصابة و191 ألفا و916 وفاة.

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وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين، مسجلة 4 ملايين و562 ألفا و414 إصابة و76271 حالة وفاة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين الذين بلغوا 4 ملايين و282 ألفا و164، بالإضافة إلى 130 ألفا و396 وفاة، ما يعتبر ثاني أكبر حصيلة عالميا للوفيات.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد الإصابات الذي وصل إلى مليون و51 ألفا و874 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 18365 حالة فقط.

المصدر: رويترز