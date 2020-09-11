بيان للبوندستاغ والدوما حول نافالني

طالبت المجموعتان البرلمانيتان للعلاقات بين روسيا وألمانيا، في البوندستاغ ومجلس الدوما، بتشخيص مستقل للمدون أليكسي نافالني بمشاركة خبراء ألمان وروس ومستقلين.

وجاء في الوثيقة، التي وقعها رئيسا المجموعتين روبي شلوند من الجانب الألماني، وبافل زافالني من الجانب الروسي: "نتمنى الشفاء العاجل للمدون أليكسي نافالني، ونأمل أن يتعافى تماما. نعتقد أن ذلك مهم بشكل مبدئي، ونطالب بإجراء تحقيق مستقل عن حالته الصحية بمشاركة مختصين في الطب الجنائي وكذلك أطباء مستقلين من روسيا وألمانيا".

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وقد باشرت النيابة العامة وكذلك الشرطة في روسيا، منذ اليوم الأول لوقوع الحادث مع نافالني، بالتحقيق في ملابساته، ولكن لفتح قضية جنائية، هناك حاجة إلى حقائق لا يمتلكها سوى الجانب الألماني.

ولفت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الانتباه، إلى أن ألمانيا تطالب الجانب الروسي بفتح تحقيق في الحادث مع المدون، لكنها لا تستجيب بنفسها لطلبات روسيا.

المصدر: نوفوستي