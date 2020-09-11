الشرطة الروسية: إحدى مرافقات المدون نافالني هربت من البلاد

قالت مديرية الشرطة في سيبيريا، اليوم، إنها تبحث عن فتاة كانت ضمن الأشخاص الستة، الذين رافقوا المدون الروسي أليكسي نافالني في رحلة إلى سيبيريا.

وأضافت المديرية، أن الفتاة تتهرب من التواصل مع الشرطة التي تحقق في القضية، وأن الفتاة غادرت البلاد إلى الخارج.

ونوهت الشرطة، بأن العمل جار حاليا لتحديد مكان تواجد المذكورة.

وجاء في بيان صدر عن المديرية: "في الوقت نفسه، تهربت مارينا بيفشيخ، إحدى الذين كانوا مع نافالني والمقيمة بشكل دائم في بريطانيا، من الإدلاء بأي تفسيرات في 20 أغسطس. ووفقا لمعطيات التحقيق، سافرت هذه المواطنة في 22 أغسطس إلى ألمانيا، وبالتالي لم يكن من الممكن الحصول على إفادتها".

وأشارت الشرطة، إلى أنه تم أخذ إفادات الأشخاص الخمسة الآخرين المرافقين لنافالني.

وتمكنت الشرطة كذلك، من إعادة رسم تسلسل الأحداث الزمني لإقامة المدون والأشخاص المرافقين له، في مدينة تومسك ومقاطعة تومسك، وحددت مسار تحركاتهم، ودائرة الذين تواصلوا معهم، والأماكن التي عاشوا فيها والتي زاروها.

المصدر: تاس