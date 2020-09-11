تشويه تمثال تشرشل في لندن

تعرض تمثال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل في لندن للتشويه من جديد، حيث كتب المحتجون على قاعدة التمثال كلمة "عنصري" .

وأعلنت شرطة لندن عن اعتقال شخص في ساحة البرلمان للاشتباه بإلحاقه أضرارا بالتمثال.

How can this country stand by as Churchill’s statue is defaced again, yet the rest of us will be fined if more than six people meet together? Boris better get a grip and fast. pic.twitter.com/q3UdWS0Dg4 — Nigel Farage (@Nigel_Farage) September 10, 2020

وجرت في لندن يوم الخميس فعاليات احتجاجية لنشطاء حركة Extinction Rebellion ("التمرد ضد الانقراض") المعنية بحماية البيئة.

Churchill statue vandalised again... this time by #ExtinctionRebellion. Are XR and #BLM the same people with different shirts? These groups simply hate Britain. pic.twitter.com/k6SgilPjdf — Neil Hamilton MS/AS (@NeilUKIP) September 10, 2020

ويأتي ذلك بعد 3 أشهر من تعرض التمثال للتشويه أثناء الاحتجاجات ضد العنصرية تحت شعار "حياة السود مهمة"، التي طالت العديد من التماثيل للشخصيات التاريخية التي اعتبرها المحتجون على صلة بالعنصرية.

المصدر: وكالات