اليونان تدعو لفرض عقوبات "مجدية" على تركيا

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يفرض عقوبات "مجدية" على تركيا إذا لم تسحب قطعها البحرية من المناطق المتنازع عليها شرق المتوسط.

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وأضاف ميتسوتاكيس في مقال رأي نشرته صحف لندن تايمز وفرانكفورتر ألجماينه تسايتونج الألمانية ولو موند الفرنسية اليوم الخميس أننا "نحتاج فعلا إلى الحوار لكن ليس تحت التهديد. ما يهدد أمن واستقرار اليونان يهدد رخاء وسلامة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي".

واليونان وتركيا على خلاف بشأن الحدود البحرية في المنطقة. وأرسلت أنقرة سفينة مسح إلى منطقة يقول كل من البلدين إنها تابعة له.

ومن المتوقع أن يحدد زعماء التكتل الأوروبي هذا الشهر ردهم على تركيا. وكتب رئيس الوزراء اليوناني أنه إذا لم تسحب تركيا قطعها البحرية فإنه ينبغي فرض "عقوبات مجدية" عليها، مضيفا أنه "إذا كانت أوروبا تريد ممارسة سلطة سياسية جغرافية حقيقية، فينبغي ألا تسترضي تركيا العدائية".

وتابع قائلا إنه لا يزال أمام تركيا وقت لتفادي العقوبات و"التراجع خطوة للوراء".

وأضاف أن "عليهم التراجع والعودة إلى الطاولة واستئناف العمل من النقطة التي غادروا عندها، عندما تركوا المحادثات الاستكشافية في العام 2016، وإن لم نستطع أن نتفق، فعلينا السعي إلى حل في لاهاي"، في إشارة إلى المحكمة الدولية التي تنظر في النزاعات بشأن السيادة.

المصدر: رويترز