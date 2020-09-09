سفير تركيا في لندن ردا على "الغارديان": اليونان تتهرب من المفاوضات حول شرقي المتوسط

قال السفير التركي في لندن، أوميت يالتشين، إن اليونان تتهرب من المفاوضات حول شرقي البحر المتوسط، مؤكدا أن تركيا أبدت استعدادها لدعم مبادرة الحوار.

وجاءت تصريحات السفير ردا على مقال نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية في 6 سبتمبر الجاري، زعم بأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تدعم كلا من اليونان والوضع الراهن.

وفند يالتشين في رسالته التي نشرت الأربعاء، في الصحيفة المذكورة تلك المزاعم، مؤكدا أن "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تدعم أيضا مبدأ المساواة".

وأكد أن "تركيا دعت اليونان منذ 2003 وحتى اليوم إلى مفاوضات من أجل ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا للقانون الدولي ومبدأ المساواة، إلا أن أثينا لم تدخل أبدا في حوار صادق".

وأشار أن "المحاولات الألمانية الأخيرة لاستئناف المفاوضات بين تركيا واليونان تعرضت للعرقلة مرتين من قبل أثينا، أولها توقيعها لاتفاق مع مصر، والأخرى رفضها الحوار مع أنقرة".

وفي تعليقه على رفض اليونان مقترح حلف شمال الأطلسي حول المفاوضات، قال يالتشين إن "تركيا مستعدة لدعم هذه المبادرة وإجراء مفاوضات صادقة".

المصدر: الأناضول