نائب رئيس المفوضية الأوروبية إلى لندن لإجراء اجتماع طارئ حول التعديل البريطاني لاتفاق "بريكست"

يتوجه نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيفتشوفيتش الخميس إلى لندن لعقد اجتماع طارئ للجنة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن اتفاقية "بريكست" ومسألة تعديلها أحاديا.

وأعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إيريك مامير، عبر صفحته في موقع "تويتر، أن الاتحاد الأوروبي يريد الحصول على توضيحات من الجانب البريطاني بشأن "التنفيذ الكامل لاتفاقية الانسحاب وبموجب الجدول الزمني المحدد".

🇪🇺🇬🇧 Suite à l’annonce du gouvernement UK, @MarosSefcovic ira à Londres demain pour rencontrer @michaelgove pour une réunion extraordinaire du Comité Conjoint. L’UE souhaite des clarifications de UK sur la mise-en-oeuvre complète et en temps utile de l’Accord de retrait. — Eric Mamer (@MamerEric2) September 9, 2020

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في المفوضية الأوروبية قوله: "يجب احترام الاتفاقية إن ذلك المبدأ الأساسي للقانون الدولي. إذا قررت المملكة المتحدة عدم الوفاء بالتزاماتها الدولية سيقوض ذلك مكانتها على الساحة العالمية. من سيبرم اتفاقيات حول التجارة الحرة مع دولة لا تحترم الاتفاقات؟ ستكون هذه الخطوة

استراتيجية يائسة ومدمرة من الداخل".

وشدد على أن مشروع القانون البريطاني الجديد حول عملية "بريكست" يتعارض مع الاتفاقية الموافق عليها من الطرفين في يناير الماضي، وتحديدا مع البروتوكول الخاص بوضع أيرلندا الشمالية بعد عملية الخروج.

وكانت الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون عرضت يوم الأربعاء، مشروع قانون الأسواق الداخلية ينص على أن بنودا معينة "تسري بصرف النظر عن عدم اتساقها أو توافقها مع القانون الدولي أو القوانين المحلية".

المصدر: وكالات