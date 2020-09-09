بوغدانوف: نريد فهم خطط الانقلابيين في مالي

صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، بأن روسيا تسعي لفهم نوايا الانقلابيين في مالي بعد استيلائهم على السلطة.

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وقال بوغدانوف، في تصريح صحفي: "نريد فهم خططهم، لأنه جرى هناك استيلاء غير دستوري على السلطة، لكن هناك أمور عملية، وأقصد بها عمل سفارتنا، فيجب فهم سير الأوضاع".

وأشار الدبلوماسي إلى أن السفير الروسي قد تواصل مع ممثلي الانقلابيين". وتابع: "نعترف بالوقائع على الأرض. إنهم يقومون بإدارة العملية ولديهم خطط ما"، مضيفا أن "هناك مسؤولين أفارقة يتواصلون ويبنون الحوار معهم".

وفي صباح 18 أغسطس، حدث تمرد في إحدى القواعد العسكرية قرب عاصمة مالي باماكو، استولى زعماؤه على مقر هيئة الأركان العامة واعتقلوا قادة البلاد، بمن فيهم الرئيس إبراهيم أبو بكر، وأعلنوا عن تشكيل "لجنة وطنية لإنقاذ الشعب".

وفي 19 أغسطس، عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة دعا فيها الانقلابيين العسكريين إلى الإفراج عن المسؤولين المعتقلين والعودة إلى ثكناتهم.

المصدر: تاس