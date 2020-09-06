مالي.. رفع حظر التجوال المفروض منذ الإطاحة بالرئيس كيتا

أعلن المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد في مالي، يوم الأحد، رفع حظر التجوال الذي تم تطبيقه في منذ الإطاحة بالرئيس بوبكر كيتا الشهر الماضي.

وفي بيان مقتضب أكد المجلس العسكري "رفع حظر التجول المطبق في البلاد منذ 18 أغسطس الماضي"، وهو تاريخ الإطاحة بالرئيس كيتا".

وطمأن المجلس العسكري، الشعب بأنه "رفع من درجة اليقظة الأمنية في جميع أنحاء البلاد".

وشهدت مالي يوم 18 أغسطس انقلابا عسكريا يعتبر الرابع من نوعه منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1960 والثاني خلال 8 سنوات، وأسفر عن الإطاحة بحكم كيتا، الذي أعلن في خطاب خاص استقالته من منصبه بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين، حيث قال: "لا أريد أن تراق الدماء ببقائي في السلطة".

وتولى "مجلس إنقاذ مالي" العسكري زمام السلطة في البلاد عقب اعتقال، ووعد بالإشراف على مرحلة انتقالية تفضي لإجراء انتخابات.

المصدر: وكالات