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مادورو: فنزويلا ستحصل هذا الشهر على الدفعة الأولى من اللقاح الروسي ضد كورونا

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مادورو: فنزويلا ستحصل هذا الشهر على الدفعة الأولى من اللقاح الروسي ضد كورونا
Reuters
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.
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أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن الدفعة الأولى من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، ستصل إلى بلاده خلال شهر سبتمبر الحالي.

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وقال مادورو، في كلمة ألقاها الثلاثاء: "في سبتمبر ستصل اللقاحات الأولى من روسيا، لإجراء الاختبارات السريرية".  

وأضاف مادورو أنه ينوي مع إدارة اللجنة الوطنية للانتخابات بحث إمكانية تطعيم كل المرشحين باللقاح خلال الانتخابات المرتقبة لأعضاء الجمعية الوطنية وذلك من أجل إجراء السباق الانتخابي، الذي من المتوقع أن يشارك فيه 14.4 ألف شخص، بشكل هادئ.

وسبق أن أعلن صندوق الاستثمارات المباشر الروسي أنه تلقى طلبات من 20 دولة لإجراء اختبارات سريرية للقاح فيها، وفي أمريكا اللاتينية من المتوقع أن تجري التجارب كذلك في البرازيل والمكسيك.

وتخوض مجموعة واسعة من الدول بينها روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين سباقا عالميا لتطوير لقاحات فعالة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V" تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.

وأكدت نتائج دراسة نشرتها دورية "ذا لانسيت" الطبية، في وقت سابق من الجمعة، أن لقاح "سبوتنيك V" حفز تشكل أجسام مضادة لدى جميع المشاركين في تجارب المرحلتين الأولى والثانية عليه.

المصدر: وكالات

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