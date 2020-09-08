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تشاد تنفي نيتها فتح بعثة دبلوماسية لها في القدس العام القادم

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تشاد تنفي نيتها فتح بعثة دبلوماسية لها في القدس العام القادم
Reuters KG/LA
رئيس تشاد إدريس ديبي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -أرشيف-
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نفت تشاد نيتها فتح سفارة لها في مدينة القدس العام القادم، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية التشادية ونقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

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وبحسب البيان، فقد أعلنت وزارة خارجية التشاد، ليل الثلاثاء الأربعاء، نفيها القاطع افتتاح بعثة دبلوماسية في القدس.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب دون إيضاحات: "ننفي بشكل قاطع أي خطة لافتتاح بعثة دبلوماسية في القدس".

ويأتي هذا البيان بعد ساعات من لقاء وفد تشادي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

المصدر: وكالات

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