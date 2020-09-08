تشاد تنفي نيتها فتح بعثة دبلوماسية لها في القدس العام القادم

نفت تشاد نيتها فتح سفارة لها في مدينة القدس العام القادم، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية التشادية ونقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

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وبحسب البيان، فقد أعلنت وزارة خارجية التشاد، ليل الثلاثاء الأربعاء، نفيها القاطع افتتاح بعثة دبلوماسية في القدس.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب دون إيضاحات: "ننفي بشكل قاطع أي خطة لافتتاح بعثة دبلوماسية في القدس".

ويأتي هذا البيان بعد ساعات من لقاء وفد تشادي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

المصدر: وكالات