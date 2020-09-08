شركة "نورثروب غرومان" تحصل من البنتاغون على عقد لتصميم صاروخ عابر للقارات

أعلن البنتاغون أن شركة "نورثروب غرومان" الأمريكية حصلت على عقد بقيمة 13 مليار دولار لتصميم واختبار صاروخ بالستي جديد عابر للقارات.

ويشار إلى أن الصاروخ الجديد الذي سيتم تصميمه ضمن مشروع لتطوير "وسيلة للردع الاستراتيجي تطلق من الأرض" (GBSD)، من المقرر أن يحل محل الصاروخ الاستراتيجي الوحيد الموجود حاليا لدى البنتاغون، وهو "Minuteman III" من صنع شركة "بوينغ".

وكانت شركة "نورثروب غرومان" الشركة الوحيدة التي سعت للحصول على العقد الذي عرضه البنتاغون.

وتم عرض الصاروخ في إطار الخطط واسعة النطاق لإعادة تسليح القوات الاستراتيجية الأمريكية، والتي تم وضعها منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

المصدر: نوفوستي