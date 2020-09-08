ترامب يمدد حظر الحفر النفطي في فلوريدا ويوسعه ليشمل ولايتين جديدتين

مدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الحظر على الحفر للتنقيب عن مصادر النفط والغاز في الساحل الشرقي لخليج المكسيك قبالة ولاية فلوريدا.

ووقع ترامب، اليوم الثلاثاء، أمام حشد من أنصاره في فلوريدا، على أمر تنفيذي ينص على تمديد الحظر الذي فرضه الكونغرس ويشمل منطقة طولها 200 كيلومتر في الجانب الشرقي لخليج المكسيك، لمدة 10 سنوات أي حتى عام 2032.

وقال ترامب إنه سيوسع الحظر النفطي، الذي كان من المقرر أن ينقضي في 2022، ليشمل ساحل فلوريدا على المحيط الأطلسي وسواحل ولايتي جورجيا وساوث كارولاينا.

وتعمل إدارة ترامب لتوسيع أعمال الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في الولايات المتحدة لكن الحفر قبالة فلوريدا أثار معارضة عنيفة من قطاعي السياحة والعقارات وجماعات حماية البيئة.

ويأتي هذا التمديد في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى كسب التأييد قبل انتخابات الرئاسة التي ستجرى في 3 نوفمبر المقبل، لا سيما أن الاستطلاعات تشير إلى تقدم منافسه، الديمقراطي جو بايدن.

المصدر: وكالات