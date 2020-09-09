تركيا تقلص خطط إعادة فتح المدارس في ظل ارتفاع إصابات كورونا

أعلنت تركيا أنها ستقلص خطط إعادة فتح المدارس في وقت لاحق من هذا الشهر بالبدء في استقبال التلاميذ الأصغر سنا لمدة يومين فقط في الأسبوع.

وفي الشهر الماضي أعلن وزير التعليم ضياء سلجوق أن المدارس، ومعظمها مغلق منذ مارس، ستبدأ بفتح أبوابها اعتبارا من 21 سبتمبر. لكنه قال اليوم الثلاثاء إن المدارس ستفتح أولا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي فقط مع تحديد خطط التوسع في إعادة التلاميذ بناء على فترة تقييم مدتها ثلاثة أسابيع.

وجاء في بيان للوزير: "ندعم بداية محكمة وتدريجية في بلدنا". ومن المقرر أن تمزج الدراسة بين نظامي الحضور والتعلم عن بعد.

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وسيذهب تلاميذ الصف الأول الابتدائي لمدة يوم واحد فقط في "أسبوع التكيف" ثم ليومين في الأسابيع التالية. وقال إن أولياء الأمور الذين لا يريدون إرسال أطفالهم للمدارس يمكنهم اختيار الاستمرار في التعلم عن بعد.

وقالت الحكومة التركية إنها لا تعتزم إعادة فرض عزل كامل لكنها حثت الأتراك على الالتزام بالتباعد الاجتماعي وإجراءات التطهير لمكافحة الفيروس. وتم فرض استخدام الكمامة الواقية إجباريا.

ويأتي ذلك على خلفية تسجيل قفزة في الوفيات جراء فيروس كورونا إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف مايو الماضي.

المصدر: رويترز