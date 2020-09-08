تركيا تشدد الإجراءات الوقائية مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا

شددت السلطات التركية الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل ارتفاع في المعدلات اليومية للإصابات.

وفي تعميم لها قالت وزارة الداخلية التركية إنه يتعين على المواطنين كافة ارتداء الأقنعة الواقية في جميع مناطق الدولة.

وأكدت ان هذه الإجراءات تأتي تماشيا مع توصيات اللجنة العلمية بوزارة الصحة وتعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه سيتم تحديد عدد الركاب الذين يستقلون مركبات النقل العام.

وأكدت على أهمية اتباع قواعد النظافة العامة، والالتزام بالمسافة الجسدية، وبجميع التدابير الوقائية في سائر مجالات الحياة بشكل مفصل، في هذه الفترة التي تخضع للرقابة في ظل تفشي الفيروس.

وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، قد أعلن مؤخرا أن البلاد تمر بالذروة الثانية للإصابات بالفيروس، وذلك على خلفية تسجيل أعلى معدلات الإصابات الجديدة منذ يونيو الماضي، في الفترة الأخيرة.

وسجلت تركيا منذ تفشي الوباء وحتى الآن أكثر من 280 ألف إصابة بفيروس كورونا، و6730 حالة وفاة.

المصدر: وكالات