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بريطانيا تقود مناورات بحرية لدول من الناتو في القطب الشمالي

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بريطانيا تقود مناورات بحرية لدول من الناتو في القطب الشمالي
AFP KARIM SAHIB
سفينة "ساذرلند" البريطانية (صورة من الأرشيف)
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أعلنت القوات البحرية الملكية البريطانية أن سفنها ستقود مناورات مشتركة لعدة دول من حلف الناتو في منطقة القطب الشمالي.

وأشارت البحرية البريطانية في بيان لها، يوم الاثنين، إلى أن المناورات تهدف إلى "إظهار التزام دول الناتو بحرية الملاحة" في المنطقة.

وأضاف البيان أنه سيتم خلال المناورات التدرب على التعامل بين القوات الحليفة في ظروف درجات حرارة متدنية والحفاظ على السلام في المنطقة.

وستشارك في المناورات أيضا سفن أمريكية ونرويجية بإسناد قوات دنماركية.

وأشارت البحرية البريطانية إلى أن العملية الحالية تأتي تطويرا للمناورات السابقة للسفن البريطانية والأمريكية والنرويجية في بحر بارنتس التي جرت في مايو الماضي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أشارت يوم السبت الماضي إلى أنه سيتم للمرة الأولى نشر سفن حربية للقوات البحرية المشتركة لحلف الناتو في مياه بحر بارنتس، معبرة عن قلقها إزاء التحركات العسكرية للتكتل في المنطقة.

المصدر: تاس

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