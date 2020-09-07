صحيفة: جونسون سيخبر الزعماء الأوروبيين بأن اتفاق "بريكست" متناقض بخصوص إيرلندا الشمالية

قالت صحيفة "تليغراف" البريطانية، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيبلغ الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء بأن اتفاق مغادرة بريطانيا للتكتل "متناقض" بشأن إيرلندا الشمالية.

وأضافت أن جونسون يعتقد أن اتفاقية انسحاب المملكة من الاتحاد الأوروبي غامضة من الناحية القانونية وستترك إيرلندا الشمالية معزولة عن بقية المملكة المتحدة.

وخرجت المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد في 31 يناير، بعد نحو أربع سنوات من استفتاء تاريخي وضع نهاية حوالي خمسين عاما من العضوية في الاتحاد، لكن القواعد الأوروبية لا تزال تُطبق في المملكة حتى 31 ديسمبر، في وقت يحاول الطرفان التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة.

وتتعثر المفاوضات خصوصا بسبب مسألة صيد السمك وشروط التنافس العادل.

وبموجب بروتوكول إيرلندا الشمالية، سيتعين على هذه المقاطعة البريطانية اتباع بعض قواعد الاتحاد الأوروبي بعد الفترة الانتقالية اللاحقة لـ"بريكست" من أجل ضمان عدم وجود حدود مادية وتجنب عودة التوتر في هذه المنطقة.

المصدر: وكالات