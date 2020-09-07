الأسطول الخامس الأمريكي يعلن اختفاء أحد عناصره في بحر العرب

أفادت إدارة الشؤون العامة للأسطول الخامس الأمريكي في بيان يوم الأحد، بأن البحرية الأمريكية تبحث عن بحار مفقود في شمال بحر العرب.

وقال الأسطول الخامس الأمريكي في البيان إن "حاملة الطائرات (يو إس إس نيميتزCVN 68) وطراد الصواريخ الموجهة (يو إس إس برينستون سي جي 59) تجريان حاليا عمليات بحث وإنقاذ في شمال بحر العرب بعد تقارير عن فقدان بحار بالبحرية الأمريكية".

وحجبت البحرية الأمريكية اسم البحار في الوقت الحالي وفقا لسياسة البحرية والولايات المتحدة، حيث أكد الأسطول الخامس أنه سيتم توفير التحديثات عندما تصبح متاحة.

هذا ولم يذكر البيان الصادر ظروف الاختفاء أو أسبابها.

(2/2) “The Sailor has been listed as Duty Status Whereabouts Unknown on board aircraft carrier USS Nimitz.



The Sailor’s name is being held in accordance with U.S. Navy policy



Updates will be provided as they become available.” — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) September 6, 2020

المصدر: RT