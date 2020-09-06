العشرات من أفراس النهر في مواجهة خطر الموت داخل بركة جافة في ناميبيا

قال موقع "ديلي نيوز" الإلكتروني يوم السبت، إن العشرات من أفراس النهر عالقة في بركة كانت مملوءة بالطين والماء في محمية للصيد في ناميبيا، مضيفا أنها تواجه خطر الموت جوعا وعطشا.

ونقل الموقع عن مدير مخيم "ليفينغستون" للحياة البرية القريب قوله إن البركة، التي تقع في محمية ووبارو التي تبعد نحو 900 كيلومتر شمال شرقي العاصمة وندهوك، كانت تحصل على مياهها من نهر قريب، إلا أن فترة جفاف طويلة أدت اختفاء ذلك المنبع.

والعديد من حيوانات فرس النهر عالق في البركة منذ شهور، حيث صرح مدير المخيم بأن أكثر من 40 فرس نهر يعتقد أنها موجودة هناك الآن.

هذا ويساعد المخيم المحمية على ضخ المياه إلى داخل البركة حتى تبقى هذه الحيوانات على قيد الحياة، حيث أوضح مدير المخيم أن هذه الطريقة تثبت فعاليتها حتى الآن.

وتابع قائلا أنهم بحاجة ماسة على دعم مالي لتغطية نفقات الوقود أو مصادر الطاقة الشمسية من أجل المضخة.

وبين أن أحد صغار أفراس النهر نفق بالفعل.

وناميبيا مشهورة عالميا بجهودها للحفاظ على الحيوانات، ويخضع نحو 40 في المئة من أراضيها لإدارة المحميات.

المصدر: رويترز