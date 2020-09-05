مركز أبحاث أمريكي: كوريا الشمالية تستعد لاختبار صاروخ باليستي متوسط المدى تطلقه غواصات (صور)

أفاد مركز أبحاث أمريكي أن صور الأقمار الصناعية لحوض بناء السفن في كوريا الشمالية يوم الجمعة أظهرت نشاطا يشير إلى استعدادات لاختبار صاروخ باليستي متوسط المدى تطلقه غواصات.

وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن الصور التي نشرها على موقعه على الإنترنت لحوض بناء السفن في كوريا الشمالية "Sinpo"، أظهرت عدة سفن داخل حوض قوارب آمن، أحدها يشبه السفن التي كانت تستخدم في السابق لسحب منصة تجريبية غاطسة.

وأضافت أن النشاط "يوحي، لكنه ليس قاطعا، بالاستعدادات لاختبار قادم لغواصة تطلق الصاروخ الباليستي "بوكوكسونغ -3".

SNAPSHOT: A 9/4 satellite image of Sinpo acquired by @BeyondCSISKorea shows activity suggestive of preparations for an upcoming test of a Pukguksong-3 SLBM from the submersible test stand barge based here. New analysis by Joe Bermudez and @VictorDCha: https://t.co/QifLm6H4xIpic.twitter.com/oq9OQakMUA — CSIS Beyond Parallel (@BeyondCSISKorea) September 4, 2020

A satellite image of the Sinpo South Shipyard acquired today shows some activity within the secure boat basin suggestive, but not conclusive, of preparations for an upcoming test of a Pukguksong-3 SLBM. Read the @BeyondCSISKorea feature here: https://t.co/omZReiMLyT. pic.twitter.com/42L1rsFGEr — CSIS (@CSIS) September 4, 2020

وكانت كوريا الشمالية قد أكدت في أكتوبر 2019 أنها اختبرت بنجاح صاروخ "Pukguksong-3"، وهو صاروخ باليستي جديد تطلقه الغواصات (SLBM) من البحر كجزء من جهود احتواء التهديدات الخارجية وتعزيز الدفاع عن النفس.

واعتبر المحللون أن هذا الإطلاق هو الأكثر استفزازا من قبل كوريا الشمالية منذ أن دخلت في حوار مع الولايات المتحدة بشأن أسلحتها النووية وبرامجها الصاروخية في 2018.

وأوقفت كوريا الشمالية التجارب الصاروخية والنووية بعيدة المدى منذ عام 2017، لكن الجهود التي قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقناعها بالتخلي عن برامجها النووية والصاروخية لم تحقق الكثير.

المصدر: رويترز