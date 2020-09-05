القضاء الأمريكي يسمح بتسليم اليابان مواطنين أمريكيين متهمين في تهريب غصن

حكم قاض أمريكي بإمكانية تسليم رجلين من ولاية ماساتشوستس إلى اليابان لمواجهة اتهامات بضلوعهما في تهريب المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان للسيارات كارلوس غصن.

ورفض القاضي دونالد كابيل في بوسطن الدفوع التي قدمها كل من مايكل تايلور الذي عمل في السابق بالقوات الخاصة بالجيش الأمريكي وابنه بيتر تايلور للحيلولة دون تسليمهما مما يفتح الطريق أمام الخارجية الأمريكية لبحث طلب التسليم.

وقال بول كيلي محامي تايلور وابنه، إنهما سيقدمان للخارجية الأمريكية أمورا لم يأخذها القاضي كابيل في عين الاعتبار، من بينها "البطولة والشجاعة" التي تحلى بهما مايكل تايلور فضلا عن "الرفض المتكرر" من جانب اليابان لتسليم مواطنيها.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب للتعليق.

وكان غصن قد فر إلى لبنان العام الماضي، بعد الإفراج عنه بكفالة في انتظار المحاكمة في اليابان بتهم ارتكاب مخالفات مالية.

وكانت وثائق قدمها المدعي العام إلى محكمة أمريكية قد أظهرت أن رئيس مجلس إدارة نيسان السابق كارلوس غصن حول أكثر من 860 ألف دولار إلى شركة يديرها شخصان يشتبه في أنهما ساعداه على الفرار.

وقدمت هذه الوثائق الجديدة فيما يحاول الجندي السابق في القوات الخاصة، مايكل تايلور ونجله بيتر تايلور الحصول على إطلاق سراح بكفالة، في إطار معركتهما في الولايات المتحدة ضد تسليمهما إلى اليابان للاشتباه بدور لهما في هروب غصن.

وألقي القبض على تايلور في مايو في ولاية ماساتشوستس بناء على طلب من الحكومة اليابانية.

وتتضمن هذه الوثائق تحويلين ماليين في أكتوبر بلغ إجماليهما 862.500 دولار من حساب مصرفي في باريس مرتبط بغصن، إلى شركة بروموت فوكس، التي يديرها بيتر تايلو ونجله البالغ من العمر 27 عاما، وفقا للسجلات التي قدمها المدعون إلى محكمة ماساتشوستس.

المصدر: وكالات