أنباء متضاربة حول موقف نتنياهو من بيع أسلحة أمريكية متطورة للإمارات!

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي وافق، في ضوء خطوة تطبيع العلاقات مع الإمارات، على عدم عرقلة حصول أبوظبي على دفعة كبيرة من الأسلحة الأمريكية المتطورة.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر أن نتنياهو أعطى انطباعا في السابق خلال مشاورات مغلقة، بعدم وجود أي اعتراض لديه على الصفقة بين واشنطن وأبوظبي، إلا أن الصحيفة علّقت قائلة إنه عارضها لاحقًا علنًا.

وذكرت مصادر الصحيفة الأمريكية أن نتنياهو توقف عن معارضة الصفقة علنا ​​بعد اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي، مايكل بومبيو، الأسبوع الماضي.

وتشير الصحيفة إلى أن الحديث يدور عن بيع طائرات للحرب الإلكترونية "EA-18G Growler"، ومقاتلات الجيل الخامس "إف – 35"، وطائرات من دون طيار طراز "إم كيو – 9 ريبر"، إلى الإمارات العربية المتحدة.

اللافت أن تقرير الصحيفة تضمن تعليقا للسفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة، نص على أن الادعاء بأن نتنياهو وافق على الصفقة "غير صحيح".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد صرّح في وقت سابق بأن الاتفاق على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، لا يتضمن بندا بشأن موافقة تل أبيب على إمدادات السلاح الأمريكي المذكورة للإمارات.

المصدر: تاس