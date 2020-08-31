 
مباشر

نتنياهو: صفقة "F-35" ليست جزءا من اتفاق السلام مع الإمارات

أخبار العالم العربي

نتنياهو: صفقة
Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/on1o

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات، لا يشمل بيع الولايات المتحدة مقاتلات "F-35" للجانب الإماراتي.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين حول زيارة وفد إسرائيلي للإمارات: "هذا الموضوع لم يكن جزءا من الاتفاق، والأمريكيون أيضا اعترفوا بذلك. موقفنا لم يتغير".

إقرأ المزيد
كوشنر: أتوقع أن يبحث ترامب ونتنياهو بيع الإمارات مقاتلات F-35
كوشنر: أتوقع أن يبحث ترامب ونتنياهو بيع الإمارات مقاتلات F-35

وأضاف أن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبرايان، أكد خلال زيارته إسرائيل الأحد أن "الولايات المتحدة متمسكة بشكل كامل بتفوق إسرائيل النوعي والعسكري" في المنطقة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا