نتنياهو: صفقة "F-35" ليست جزءا من اتفاق السلام مع الإمارات

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات، لا يشمل بيع الولايات المتحدة مقاتلات "F-35" للجانب الإماراتي.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين حول زيارة وفد إسرائيلي للإمارات: "هذا الموضوع لم يكن جزءا من الاتفاق، والأمريكيون أيضا اعترفوا بذلك. موقفنا لم يتغير".

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وأضاف أن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبرايان، أكد خلال زيارته إسرائيل الأحد أن "الولايات المتحدة متمسكة بشكل كامل بتفوق إسرائيل النوعي والعسكري" في المنطقة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية + وكالات