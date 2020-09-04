416 مهاجرا في يوم واحد يعبرون القنال الإنجليزي إلى بريطانيا

قالت مصادر في بريطانيا يوم الخميس، إن 416 مهاجرا وهو رقم قياسي خلال يوم واحد، قد عبروا الأربعاء القنال الإنجليزي من فرنسا إلى بريطانيا بشكل غير قانوني في قوارب صغيرة.

وقالت مصادر حكومية إن "شرطة الحدود تعاملت مع 28 حادثا، شملت 416 شخصا وصلوا إلى الساحل البريطاني في قوارب صغيرة".

وصرح وزير الهجرة البريطاني كريس فيلب أمام البرلمان الإنجليزي بأن "خفر السواحل أنقذوا ما لا يقل عن 34 مهاجرا على الجانب البريطاني للقنال صباح الأربعاء فقط".

وأفاد فيلب بأن "السلطات الفرنسية منعت أكثر من 3 آلاف شخص من العبور غير القانوني للقنال التي يبلغ عرضها 32 كيلومترا إلى جنوب شرق إنجلترا هذا العام، وبينهم 84 شخصا، على الأقل، يوم الأربعاء".

وأوضح الوزير أن "هذه الرحلات التي يتم تسهيلها بشكل جنائي، ليست خطيرة فحسب، ولكن غير ضرورية أيضا".

وشدد على أن "اللاجئين الأصليين الباحثين فقط عن الأمان يستطيعون طلب اللجوء في بلد الأمان الأول الذي وصلوا إليه، وعليهم أن يفعلوا ذلك"، مضيفا أن فرنسا ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي "آمنة بشكل واضح".

ووفقا لتقارير رسمية، وصل إلى بريطانيا حتى الآن خلال العام الجاري عبر القنال، حوالي 5 آلاف شخص في مئات من القوارب الصغيرة.

المصدر: د ب أ