ترامب يدعو لطرد صحفية أمريكية بعد تصريحات معادية للإسلام

أثارت تعليقات للصحفية الأمريكية جوي رايد، مقدمة برامج قناة "إم إس إن بي سي" الجدل بمقارنتها بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، و"قادة العالم الإسلامي" واتهامها لهم بالتطرف.

وقالت جوي رايد في برنامجها يوم الثلاثاء: "عندما يلقي قادة العالم الإسلامي مثلا خطابات عنف ويحرضون أنصارهم على أعمال العنف... نحن نصف ذلك بأنه ترويج للتطرف وخاصة وسط الشباب... هذا ما نقوله عن طريقة تصرف المسلمين".

I went back and captured it. pic.twitter.com/4EuAVoUDmw — Shawna Burley 🌺 (@shawna_burley) August 31, 2020

وتابعت: "وعندما ترون ما يقوم به دونالد ترامب، فهل يختلف ذلك عما نصفه بالترويج للتطرف؟".

وواجهت الصحفية موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، انضم إليها الرئيس دونالد ترامب شخصيا.

Like Fredo at Fake News @CNN, the very untalented Joy Reid should be fired for this horrible use of the words “Muslim Terrorists”. Such xenophobia and racism on MSDNC. Anyone else would be gone, and fast!!! https://t.co/a5HSIEXlQL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 2, 2020

وأعاد ترامب نشر أحد التقارير الصحفية تضمن تصريحات رايد على "تويتر"، ودعا لطردها من العمل، متهما إياها بكراهية الغرباء والعنصرية.

كما انتقدها ترامب لاستخدام عبارة "الإرهابيين المسلمين"، التي لم تستخدمها الصحفية في الحقيقة، لكنها كانت واردة في التقرير الذي أعاد ترامب نشره في حسابه.

إلهان عمر: هذا الطرح مسيء وخطير

وبين منتقدي الصحفية الأمريكية، العضو في مجلس النواب إلهان عمر، وهي مسلمة من أصول صومالية.

Honestly, this kinda of casual Islamophobia is hurtful and dangerous.



We deserve better and an apology for the painful moment for so many Muslims around our country should be forthcoming. https://t.co/megnZyL9dd — Ilhan Omar (@IlhanMN) September 1, 2020

واعتبرت عمر حديث رايد عن "تصرفات المسلمين" أمرا "مسيئا وخطيرا"، متهمة إياها بـ"رهاب الإسلام" ودعتها للاعتذار.

Joy was right about one thing- you are radicalizing and inciting violence and must be condemned for it.



Don’t use Muslim pain to attack the talent of a strong Black woman, who has vigorously held you and your administration accountable.



We reject your fascist solidarity. https://t.co/aH42G1Qmb0 — Ilhan Omar (@IlhanMN) September 2, 2020

وهاجمت النائبة الديمقراطية الرئيس ترامب، قائلة إن كلام الصحفية حول أنه يروج للتطرف ويحرض على العنف كان صحيحا وأضافت: "نحن نرفض تضامنك الفاشي".

المصدر: RT