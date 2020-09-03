محكمة أمريكية تطعن بشرعية برنامج التجسس الذي سربه إدوارد سنودن

قضت محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية بعدم شرعية برنامج التجسس الذي تستخدمه وكالة الأمن القومي NSA، وفضحه ضابط المخابرات الأمريكي السابق اللاجئ إلى روسيا إدوارد سنودن.

وجاء هذا الإعلان من قبل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية حيث كتب في تغريدة على "تويتر" مساء الخميس: " قضت محكمة الاستئناف الفدرالية بأن جمع وكالة الأمن القومي لسجلات هواتف الأمريكيين غير قانوني".

وتابع: "يؤكد هذا الحكم ما كنا نعرفه دائما، أنه انتصار لحقوقنا في الخصوصية".

BREAKING: A federal appeals court just ruled that the NSA’s bulk collection of Americans’ phone records was illegal.



This ruling, which confirms what we have always known, is a victory for our privacy rights. — ACLU (@ACLU) September 2, 2020

وقالت المحكمة في قرارها، إن جمع بيانات الاتصالات الهاتفية للأمريكيين بذريعة مكافحة الإرهاب الدولي، "قد ينتهك التعديل الرابع للدستور الأمريكي" الذي يحظر عمليات التفتيش والتوقيف غير المبررة ويطالب بإصدار مذكرات تفتيش من قبل المحكمة عند توفر أسباب وجيهة فقط.

ورحب سنودن بالقرار قائلا عبر "تويتر": "قبل سبع سنوات فقط عندما أعلنت الأخبار أنني متهم بارتكاب جريمة لكوني أقول الحقيقة، لم أتخيل أبدا أنني سأعيش لأرى أن محاكمنا تدين أنشطة وكالة الأمن القومي باعتبارها غير قانونية، لكن هذا اليوم قد جاء".

Seven years ago, as the news declared I was being charged as a criminal for speaking the truth, I never imagined that I would live to see our courts condemn the NSA's activities as unlawful and in the same ruling credit me for exposing them.



And yet that day has arrived. https://t.co/FRdG2zUA4U — Edward Snowden (@Snowden) September 2, 2020

ويقيم سنودن في روسيا منذ عام 2013 حينما منحته موسكو حق اللجوء المؤقت شرط أن يمتنع عن نشاطه ضد الولايات المتحدة، وذلك بعد أن سرب لوسائل إعلام أمريكية معلومات سرية تكشف عن أكبر برنامج للتجسس الإلكتروني لوكالة الأمن القومي الأمريكية على الأفراد والحكومات الأجنبية.

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المصدر: RT + وكالات