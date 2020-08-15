ترامب: أفكر في العفو عن إدوارد سنودن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يفكر في إصدار عفو عن إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية الذي هزت تسريباته أوساط المخابرات الأمريكية عام 2013.

وقال ترامب للصحفيين في ناديه للغولف بولاية نيوجيرسي: "سأبدأ في النظر في هذا الأمر".

وأشار، إلى أن "الناس من اليسار واليمين اختلفوا بشأن سنودن".

ووصل سنودن إلى روسيا في يونيو 2013 من هونغ كونغ لتفادي اعتقاله من قبل الاستخبارات الأمريكية، بعد تسريبه وثائق سرية عن برامج التنصت الأمريكية السرية على الأمريكيين ومواطني دول أخرى.

وقضى سنودن أكثر من شهر في منطقة الترانزيت للمسافرين في مطار "شيريميتيفو" بموسكو، بسبب إلغاء جميع جوازات سفره من قبل السلطات الأمريكية.

وتمكن من مغادرة المطار مطلع أغسطس، حيث منحته روسيا حق اللجوء.

المصدر: "رويترز"