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نقل رئيس مالي "المستقيل" إبراهيم بوبكر كيتا إلى المستشفى

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نقل رئيس مالي
Reuters
الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا
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نقل الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا الذي أطيح به في انقلاب عسكري الشهر الماضي، إلى المستشفى في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وتزيد المخاوف بشأن صحة الرئيس السابق البالغ من العمر 75 عاما، بعد أن احتجزه المجلس العسكري لمدة 10 أيام.

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وأفادت مصادر بأن "الرئيس المالي المستقيل نقل إلى مستشفى خاص، ولم تعرف حالة كيتا على الفور، ولم يتضح ما إذا كان سيتم إجلاؤه إلى الخارج للعلاج أم لا".

وأكد مصدران يعملان في المشفى، اشترطا عدم الكشف عن هويتهما، إدخال الرئيس المالي إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: وكالات

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