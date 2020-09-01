محاكمة مستشار ترامب السابق تبدأ في مايو 2021

حددت قاضية تنظر قضية الاحتيال المرفوعة ضد ستيف بانون المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب، موعدا مبدئيا لمحاكمته في 24 مايو 2021.

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ووجهت اتهامات إلى بانون وثلاثة آخرين بالاحتيال على الأشخاص الذين تبرعوا لحملة خاصة لبناء جدار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.

وظهر المتهمون عبر الفيديو كونفرانس في جلسة محكمة في نيويورك يوم الاثنين، وهي الأولى أمام قاضية المحكمة الجزئية أناليسا توريس وأكدوا براءتهم من التهم.

وكان بانون قد دفع بأنه غير مذنب في وقت سابق من الشهر الجاري وأفرج عنه بكفالة.

ويتهم بانون، بتحويل أموال التبرعات لتمويل منظمي الحملة.

المصدر: د ب أ