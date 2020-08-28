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عدد مشاهدي خطاب ترامب الانتخابي أقل مما كان لدى بايدن

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عدد مشاهدي خطاب ترامب الانتخابي أقل مما كان لدى بايدن
Reuters Jonathan Ernst
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أظهرت بيانات مؤسسة "نيلسن"، أن عدد مشاهدي خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء مؤتمر الجمهوريين كان أقل من عدد مشاهدي خطاب منافسه في الانتخابات جو بايدن.

وأشارت البيانات إلى أن عدد مشاهدي خطاب ترامب بلغ 23.8 مليون شخص، تابعوه عبر 13 قناة تلفزيونية.

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ولا تشمل هذه الأرقام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع أخرى على الإنترنت.

وكان خطاب الديمقراطي جو بايدن، الذي أعلن فيه قبوله الترشيح لانتخابات الرئاسة، قد جذب 24.6 مليون مشاهد الأسبوع الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن عدد مشاهدي خطاب ترامب انخفض بنسبة 25% بالمقارنة مع عدد متابعي خطابه قبل 4 سنوات، حين ترشح لانتخابات الرئاسة عن الجمهوريين لمنافسة هيلاري كلينتون.

وبلغ عدد المشاهدين لخطاب ترامب آنذاك 32.2 مليون شخص.

المصدر: رويترز

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