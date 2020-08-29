الشرطة الأمريكية: جاكوب بلايك المصاب خلال توقيفه مطلوب بتهمة الاغتصاب

كشف الأمن الأمريكي أن المواطن من أصل إفريقي جاكوب بلايك المصاب بالشلل جراء إصابته برصاص الشرطة في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن، ضمن قائمة المطلوبين بتهمة الاغتصاب.

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وتكشف الأمر بعدما اندلع جدل في الولايات المتحدة حول سبب تقييد ساقي بلايك بالأصفاد وهو يرقد في المستشفى تحت الحراسة الأمنية.

وأوضحت شرطة كينوشا في بيان أصدرته الجمعة، أن بلايك تم ربط ساقيه بالسرير بالأصفاد "بحكم مذكرة توقيف صدرت بحقه بسبب الجرائم التي ارتكبها قبل حادث إطلاق النار".

وأضافت أن "أي شخص بمستوى تصنيف كهذا وخاضع للحراسة في المستشفى يتم التعامل معه بهذه الطريقة".

فيما اعتبر أحد أقارب بلايك، أن الأمر "يظهر مدى افتقار الشرطة إلى العطف".

وأشارت "سي إن إن" إلى أن بلايك كان وقت توقيفه الأحد الماضي، مطلوبا على خلفية تلقي الشرطة بلاغا في وقت سابق هذا العام، يتهمه بالعنف الجنسي.

ووفقا لشكوى رفعت ضده في 3 مايو الماضي واطلعت عليها "سي إن إن"، دخل بلايك يوم 3 مايو الماضي، منزلا بصورة غير قانونية واعتدى جنسيا على امرأة كانت في غرفة النوم قبل مغادرته المنزل بسيارتها.

وتضمنت لائحة الاتهام بحق بلايك المؤرخة في 6 يوليو اتهامات بارتكاب جريمة جنسية من الدرجة الثالثة وانتهاك الحق في الملكية الخاصة والسلوك غير المنضبط وتم صدور مذكرة التوقيف ضده في اليوم التالي.

المصدر: "سي إن إن"