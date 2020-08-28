بعد استقالته.. آبي يأسف لعدم إبرامه معاهدة سلام مع روسيا

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في مؤتمر صحفي خاص اليوم الجمعة، عن قراره التنحي من منصبه لأسباب صحية.

وأعرب رئيس الحكومة اليابانية، عن أسفه الشديد لقيامه بذلك قبل أن يتمكن من إنجاز بعض المهام الرئيسية لحكومته، بما في ذلك إبرام معاهدة سلام مع روسيا.

وقال آبي: "أنا آسف جدا لأننا لم نحل مشكلة المواطنين المختطفين، وكذلك مشكلة معاهدة السلام، وقضية تغيير الدستور. تحطم قلبي، حقيقة أنني أغادر منصبي دون استكمال وإنجاز هذه القضايا".

وقال آبي إن الحكومة اليابانية بعد استقالته، ستواصل المسار نحو توقيع معاهدة سلام مع روسيا.

المصدر: تاس