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"حشد غاضب" يهاجم السناتور الأمريكي راند بول قرب البيت الأبيض

أخبار العالم

Reuters
محتجون غاضبون يواجهون السيناتور راند بول قرب البيت الأبيض
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قال السناتور الأمريكي راند بول اليوم الجمعة إن "حشدا غاضبا" من أكثر من 100 فرد هاجمه قرب البيت الأبيض، وإن الشرطة أنقذته.

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وكتب السناتور على تويتر "هاجمني حشد غاضب من أكثر من 100 فرد على مبعدة مبنى واحد من البيت الأبيض. أتوجه بالشكر لشرطة العاصمة التي أنقذت حياتي حرفيا من حشد هائج".

يأتي ذلك، بينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا، موافقته على الترشح لفترة رئاسية ثانية عن الحزب الجمهوري.

وقال ترامب، في مؤتمر الحزب في حديقة البيت الأبيض: "أعزائي الأمريكيين، أوافق اليوم بقلب مليء بالامتنان والتفاؤل الذي لا حدود له، أقبل الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة للرئاسة".

ووصف ترامب، الديمقراطيين بالراديكاليين الذين سيدمرون أسلوب الحياة الأمريكي، كما أعرب عن اعتقاده بأن خصمه جو بايدن سيعيد فرض الحجر الصحي لفيروس كورونا، وبالتالي سيضر بالاقتصاد.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر. وسيواجه ترامب ونائبه مايك بينس، المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي يخوض الانتخابات إلى جانب المرشحة لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس.

المصدر: رويترز

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