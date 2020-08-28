إيفانكا: واشنطن لم تغير دونالد ترامب لكن العكس صحيح!

أقرت إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي، بأن أسلوب والدها في التواصل على "تويتر" لا يعجب الجميع بسبب صراحته، لكنها دعت إلى الحكم عليه من خلال أعماله.

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وقالت إيفانكا أمام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري: "والدي لديه قناعات جازمة، وهو .. يقول ما يفكر به. سواء كنتم تتفقون معه أم لا، فأنتم تعرفون دائما موقفه".

وعبرت ابنة الرئيس الأمريكي عن إقرارها بأن "أسلوب تواصل والدي لا يناسب أذواق الجميع، وأعرف أن منشوراته على تويتر قد تبدو صريحة للغاية ومباشرة، لكن النتائج تتحدث عن نفسها".

وأعربت إيفانكا عن قناعتها بأن "واشنطن لم تغير دونالد ترامب، لكن دونالد ترامب غير واشنطن".

المصدر: تاس