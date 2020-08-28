ترامب يعلن عن صفقة لشراء 150 مليون فحص سريع لـ"كوفيد-19"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة لشراء 150 مليون فحص سريع لـ"كوفيد-19" في الوقت الذي يتطلع فيه إلى عودة الحياة الطبيعية للبلاد قبل انتخابات نوفمبر الرئاسية.

وقالت كايلي ماكيناني المتحدثة باسم ترامب في تغريدة على "تويتر" إن "الرئيس دونالد ترامب أعلن عن شراء وإنتاج 150 مليون فحص سريع".

وعملية الشراء التي ستتم مع "مختبرات آبوت" في إلينوي، هي جزء من صفقة بقيمة 750 مليون دولار مع الشركة، حسب ما أفاد مسؤول رفيع.

ويأتي هذا الإعلان غداة إعطاء وكالة الغذاء والدواء الأمريكية موافقة طارئة لهذا الفحص السريع الذي يكلف 5 دولارات ويعطي النتيجة خلال 15 دقيقة.

بدورها قالت أليسا فرح مديرة مكتب الاتصالات في البيت الأبيض: "هذا تطور كبير سيساعد بلادنا على أن تظل مفتوحة، وسيعيد الأمريكيين إلى أعمالهم والأولاد الى مدارسهم".

وأضافت: "إدارة ترامب فخورة بالشراكة مع مختبرات آبوت لجعل عملية الشراء هذه ممكنة لمساعدة الشعب الأمريكي".

وأفادت شبكة "سي أن بي سي" بأن ترامب سيعلن رسميا عن الصفقة في خطابه المرتقب والذي سيعلن فيه قبوله ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية.

المصدر: أ ف ب