"داعش" يقتل 14 من أعيان جزيرة كاميرونية

أفادت مصادر أمنية نيجيرية، بمقتل 14 من أعيان جزيرة بولغارام الكاميرونية الواقعة في بحيرة تشاد بهجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي ردا على قرار سلطات الجزيرة التوقف عن تزويده بالمؤن.

وقال أحد المصادر إن مسلحين من تنظيم "داعش في غرب إفريقيا" أبحروا مساء الثلاثاء على متن زورق سريع من معقلهم الواقع على الجانب النيجيري من الحدود ووصلوا إلى الجزيرة حيث بحثوا عن ضحاياهم وقتلوهم.

وأضاف أن الإرهابيين وصلوا في المساء حينما كان الأهالي يستعدون لأداء صلاة العشاء وقتلوا 14 من أعيان الجزيرة.

وأكد مصدر آخر أن بعض الضحايا أعدموا رميا بالرصاص في منازلهم بينما قتل البقية في المسجد الذي قصدوه للصلاة.

وهاجم المسلحون بولغارام بعد أن قرر وجهاء الجزيرة التي تعتبر مركزا أساسيا لتأمين الاحتياجات اللوجستية لتنظيم "داعش في غرب إفريقيا"، التوقف عن تزويده بالمواد الغذائية التي ينقلونها إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم في الأراضي النيجيرية الواقعة على الجانب الآخر من البحيرة.

المصدر: أ ف ب