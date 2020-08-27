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"طالبان": لا محادثات مع مسؤولين أفغان في مطلع سبتمبر

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Reuters MAXIM SHEMETOV
شير محمد عباس ستانيكزاي، رئيس وفد حركة "طالبان" للتفاوض مع الحكومة الأفغانية (صورة أرشيفية)
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نفى شير محمد عباس ستانيكزاي، المفاوض الكبير عن حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الخميس، اتفاق الحركة على إجراء محادثات سلام مع مسؤولين أفغان مطلع سبتمبر.

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جاء ذلك في بيان ستانيكزاي لوكالة "رويترز" بعد ساعات من إعلان مسؤول كبير في الحكومة الأفغانية أن المحادثات ستبدأ الشهر المقبل.

وتأتي هذه التصريحات المتناقضة في وقت يتعرض فيه الجانبان لضغوط من الولايات المتحدة وحلفائها للتفاوض في خطوة قد تمهد الطريق لإنهاء الحرب في أفغانستان الدائرة منذ نحو عقدين.

وتعتبر قضية الإفراج عن سجناء "طالبان" عائقا رئيسيا أمام المحادثات، رغم قرار الحكومة إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من معتقلي "طالبان" قبل أكثر من أسبوعين وترحيب الحركة بهذه الخطوة.

المصدر: "رويترز"

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