كابل تعلن عن انطلاق مفاوضات السلام مع "طالبان" في سبتمبر

أعلن مسؤول أفغاني رفيع اليوم الخميس، أن مفاوضات السلام بين الحكومة وحركة "طالبان" ستبدأ في سبتمبر، بعملية دبلوماسية جوهرية تحتاجها أفغانستان لإنهاء الحرب الدائرة منذ نحو عقدين.

وقال كبير مفاوضي السلام الأفغان ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله إن المسؤولين الأفغان مستعدون لإجراء محادثات مع "طالبان" اعتبارا من سبتمبر.

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وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني، قد وقع في وقت سابق هذا الشهر على مرسوم بالإفراج عن الدفعة الأخيرة من سجناء "طالبان"، في خطوة رحبت بها الحركة، مؤكدة استعدادها للسلام.

ويدفع فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطرفين للجلوس إلى طاولة التفاوض، بما يمهد الطريق لإنهاء أطول الحروب التي خاضتها بلاده.

المصدر: "رويترز"