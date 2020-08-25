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البرازيل.. أكثر من 17 ألف إصابة و565 وفاة جديدة بكورونا

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البرازيل.. أكثر من 17 ألف إصابة و565 وفاة جديدة بكورونا
Globallookpress Veetmano Prem
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 17078 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و565 وفاة جراء الفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأشارت البيانات التي نشرتها الوزارة، يوم الاثنين، إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 3 ملايين و622 ألفا و861 حالة مؤكدة، وحصيلة الضحايا 115 ألفا و309 أشخاص.

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تجدر الإشارة إلى أن الحصيلة اليومية لإصابات كورونا الجديدة انخفضت يوم الاثنين بالمقارنة مع حصيلة يوم الأحد، حين تم تسجيل أكثر من 23 ألف إصابة.

لكن معدلات الإصابات والوفيات الجديدة لا تزال مرتفعة في البرازيل، التي تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات.

المصدر: رويترز

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