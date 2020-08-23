البرازيل تسجل 23421 إصابة و494 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيلها 23421 إصابة و494 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي بواقع 23421 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 3605783.

وتمثل هذه الحصيلة اليومية انخفاضا في الإصابات الجديدة مقارنة مع الإحصائيات الأخيرة، حيث سجلت في البرازيل يوم 19 أغسطس 49298 إصابة، وفي 20 أغسطس 45323، وفي 21 أغسطس 30355 حالة، وفي 22 أغسطس 50032.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت بواقع 494 حالة، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 114744 شخصا.

وهذا العدد أقل بكثير من مستوى الوفيات اليومية خلال الأيام الماضية، حيث سجلت في البلاد 19 أغسطس 1212 حالة جديدة، وفي 20 أغسطس 1204، وفي 21 أغسطس 1054، وفي 22 أغسطس 892.

لكن أرقام الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في البرازيل، تشهد دوما تراجعا كبيرا في أواخر كل الأسبوع نظرا للعوامل البيروقراطية.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات